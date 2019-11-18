Армянский активист: Соросовцы взяли в плен Пашиняна

Комментируя слова премьер-министра об армянском тяжелоатлете-трансгендере Мел Далузян: «Мел Далузян находится под моей личной защитой», Нарек Малян отметил: «...остается вопрос, от кого Пашинян защищает Далузян, поскольку проблем с ней ни у кого нет. Учитывая все это, мы пришли к выводу, что Пашиняна взяли в плен. Взяли в плен соросовцы. Они диктуют свою волю премьер-министру и заставляют говорить глупости. Например, взять под свою защиту Далузян, говорить бессмысленные вещи, которые лишены и смысла, и целесообразности. Никола Пашиняна заставляют вступить в фазу реализации антинациональной повестки».

Он сообщил также, что 20 ноября состоится акция перед офисом фонда «Открытое общество» под лозунгом «Свободу Николу Пашиняну»: «Мы потребуем его освобождения, поскольку считаем, что премьер-министра нужно вырвать из когтей Сороса, иностранной агентурной сети. Мы считаем, что трезвый, адекватный человек не может делать подобных заявлений. Ему просто приставили пистолет ко лбу и говорят – неси глупость, а он говорит».