Соратника аль-Багдади задержали турецкие спецслужбы

Именно Анкара схватила близкого соратника главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, который позднее указал на его местоположение, заявил м инистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы схватили близкого человека аль-Багдади... и передали его Ираку. Именно он указал, где находится аль- Багдади», – сказал глава МИД Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал NTV.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Глава Белого дома сообщил, что «террорист №1» был уничтожен в ходе операции в сирийской провинции Идлиб. По словам Трампа, по убежищу террориста были нанесены удары с воздуха, после чего главарь боевиков попытался скрыться в подземном туннеле. Обнаружив, что он ведет в тупик, аль-Багдади покончил с собой.