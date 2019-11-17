И Вазген Манукян поднял голову против Пашиняна

В Армении создан оппозиционный политический клуб «Вернатун» во главе с экс-председателем Общественного совета страны Вазгеном Манукяном, который, как пишет общественно-политическая газета «Голос Армении», « стал ответом на антиармянскую политику премьер-министра Никола Пашиняна » .

По мнению газеты, ответом на губительные процессы в современной Армении стала консолидация оппозиционных сил и проведение политического клуба. Подобное происходило и в 1996 году, когда первый премьер страны, лидер партии «Национальный демократический союз» (НДС) Вазген Манукян возглавил объединенную оппозицию против Левона Тер-Петросяна, пишет издание «Красная весна».

«На прошлой неделе Вазген Манукян подал в отставку с поста председателя Общественного совета и созвал объединяющее собрание общественно-политического клуба «Вернатун». Мероприятие не случайно названо объединяющим: главной чертой Манукяна-политика является способность объединять вокруг себя национально мыслящих партийных и общественных деятелей», — отмечает газета.

Несмотря на возраст Манукяна (73 года), это не помешает политику противостоять Пашиняну, считает издание.