Десятки протестующих задержаны в Тбилиси

В ведомстве подчеркнули, что задержаны те, кто не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции и хулиганил, пишет РИА Новости.

В ходе разгона акции протеста у парламента Грузии в Тбилиси задержаны 37 человек, об этом рассказали в МВД страны.

По данным Минздрава Грузии, число пострадавших достигает 12 человек. Один из них - полицейский, он был ранен в голову и доставлен в Кавказский центр медицины, передает Sputnik Грузия.

Еще двое митингующих отвезены в больницы: 44-летний мужчина был госпитализирован с травмой груди, 27-летний мужчина с недомоганием был доставлен в медучреждение, но вскоре выписан.

Остальным пострадавшим помощь была оказана на месте.

Отметим, что ранее в понедельник полиция с применением водометов разогнала участников акции оппозиции, которые блокировали входы в здание парламента Грузии. Полицейские также оттеснили участников протеста с проезжей части на проспекте Руставели.