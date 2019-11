Достоянием гласности стали сотни страниц секретных телеграмм и докладов сотрудников иранской разведки – Министерства разведки и безопасности, которые касаются ситуации в Ираке. Одновременно данные были опубликованы в изданиях The Intercept и The New York Times. Около 700 страниц документов относятся к периоду в основном 2014 – 2015 годов, но позволяют яснее представить истоки нынешней ситуации в Ираке и роль, которую в ней играют иранские силы.