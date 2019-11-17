Достоянием гласности стали сотни страниц секретных телеграмм и докладов сотрудников иранской разведки – Министерства разведки и безопасности, которые касаются ситуации в Ираке. Одновременно данные были опубликованы в изданиях The Intercept и The New York Times. Около 700 страниц документов относятся к периоду в основном 2014 – 2015 годов, но позволяют яснее представить истоки нынешней ситуации в Ираке и роль, которую в ней играют иранские силы.

Об источнике слива информации ничего неизвестно, кроме того, что отправитель мотивировал свои действия желанием, «чтобы мир узнал, что Иран делает с моей страной Ираком».

То, что многие представители власти в Ираке, включая премьер-министра Адиля Абдул-Махди, имеют тесные отношения с Ираном, большим секретом не является, но теперь этому есть документальное подтверждение. Информация с секретных встреч американцев с иракскими руководителями тут же становилась известной в Тегеране. А политический советник главы иракского парламента был просто сотрудником иранской разведки.

Решение о выводе американских сил из Ирака в 2011 году имело самые серьезные последствия, пишет The New York Times, анализируя секретные документы. Значительная часть американской агентуры, с одной стороны, оказалась без работы, с другой - над ней нависла угроза разоблачения. Часть агентов решила подстраховаться и предложила свои услуги иранцам. Некий информатор ЦРУ по кличке «Донни Браско» вызвался передать новым хозяевам адреса конспиративных квартир и имена других агентов.

После военного поражения Хусейна Иран постарался максимально использовать ситуацию хаоса, чтобы усилить свое влияние в Ираке. В разгоравшемся конфликте между суннитами, доминировавшими при прежнем режиме, и шиитами последние выбирали себе в качестве защитника соседнее государство.

Характерно, что сотрудники иранского Министерства разведки и безопасности в своих докладах отмечают рост недовольства иракцев действиями шиитской милиции, направляемой иранцами, и негативно оценивают роль генерала Касема Сулеймани, командующего спецназом Корпуса стражей исламской революции. Жестокость проиранских сил многих очень серьезно напугала.