Отдел информации 01:14

В последнее время в августейшем семействе Великобритании происходит немало того, что привлекает внимание и желтой прессы, и граждан Соединенного Королевства. Появляются сообщения о конфликтах между Кейт и Меган и их мужьями - принцами Уильямом и Гарри. Ну и, конечно, вновь и вновь поднимается шум вокруг романов покойной принцессы Дианы. По сообщению американской The Globe, не так давно во дворце состоялся резкий разговор между принцем Чарльзом и принцем Гарри.

Как известно (мы писали об этом не так давно), брак между Чарльзом и Дианой не был безоблачным, более того, был неудачным. Состоялся развод, но перед этим вовсю публично обсуждались романы принца и принцессы на стороне. И вот сенсация: как утверждают некоторые источники, плодом одного из таких романов было... рождение принца Гарри! Американское издание The Globe опубликовало эту шокирующую информацию. Якобы сам принц Чарльз вынужден был на днях открыть правду сыну. «Я не являюсь твоим биологическим отцом. После рождения твоего брата Уильяма мы — твоя мать и я разошлись, Диана изменила мне и начала роман с другим мужчиной», - цитирует мнимые слова Чарльза газета. Почему Чарльз обнародовал такой факт лишь спустя много лет? Пресса предполагает, что все дело в Меган, именно из-за герцогини Сассекской принц Чарльз и Гарри поругались. Именно из-за нее Гарри сменил много вещей, не следовал порядкам, принятым в королевской семье, более того, не обращал внимания на это. Во время одного из выяснения отношений принц Чарльз выдал тайну рождения Гарри, отрекшись от отцовства, правда, не открыв, кто именно является его биологическим отцом. Трудно в такое поверить, пока это не подтверждено никем. Тайну знает только Чарльз. Пресса продолжает публиковать фото королевской семьи, папарацци охотятся так же, как в свое время и за принцессой Дианой. Догадки и версии перипетий взаимоотношений в семье королевы Елизаветы II становятся темой не только публикаций в ежедневной прессе, но и основой для скандальных книг о жизни за фасадом королевского дворца. На многих фото младшие члены семьи и старшие выглядят как благополучные родственники — все улыбаются, приветливо беседуют. Однако, как известно, в тихом омуте черти водятся. Примеров тому в домах августейших особ за многие столетия истории монархов несть числа!..