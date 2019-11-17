В Назрани нашли повешенной уроженку Азербайджана
В Назрани (Ингушетия, РФ) в одном из магазинов местные жители обнаружили повешенной девушку.
По их словам, тело в петле провисело трое суток. Местные жители рассказывают, что погибшая была им знакома – у входа в этот магазин она торговала вещами. Отмечается, что погибшая является уроженкой Азербайджана, пишет издание «Регион online».
Носит ли смерть девушки криминальный характер, пока неизвестно. В МВД по Ингушетии не комментируют произошедшее.
Детали и обстоятельства произошедшего уточняются.