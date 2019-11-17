Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 01:21

Глобальное потепление, сколько бы о нем ни спорили в последние годы, все же дает о себе знать. Генсек ООН Антониу Гутерреш на саммите G7 в августе этого года обратил внимание мировых лидеров на то, что июль 2019-го был невероятно жарким, и что уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг наивысшей отметки за всю историю. Этому, по его мнению способствовали многие факторы, в том числе грандиозные пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в амазонских лесах и даже в Гренландии. Добавим к словам генсека, что влияют на климат и таяние ледников и айсбергов, засуха в Африке, длительное, невыносимо знойное лето в Европе. Увы — есть уже приметы изменения климата в таком регионе, как Балтика.

Так, недавно русское вещание латвийского государственного телеканала сообщило, что в этом году Латвия пережила настоящее нашествие членистоногих, насекомых, брюхоногих, а также животных и рыб, не характерных для природы этой балтийской страны. Специалист исследовательского института безопасности продовольствия, здоровья животных и среды (BIOR) доктор биологии, энтомолог Волдемарс Спунгис обнаружил в самом центре Риги, в одном из парков экзотических до сей поры пришельцев — каштановую и липовую моль. Профессионал с тревогой заметил, что в Латвии появился необычный клещ под названием Dermacentor. Отличие его от обычного, привычного для наших широт клеща в том, что он не ползает, а бегает. По сравнению с 2014 годом, эта разновидность распространилась по всей территории Латвии, продвинувшись на север. Самое опасное, что Dermacentor переносит не только клещевой энцефалит и болезнь Лайма, но и целый ряд вирусных заболеваний. Таких как пироплазма — от нее могут умереть домашние собаки. Такие факты уже зафиксированы ветеринарами. Активность этого вида клещей приходится на раннюю весну и осень. В.Спунгис рассказал телеканалу, что в Латвии появились два типа безобидных насекомых — богомолов. Замечены и кузнечики. Удивительно, но до этих северных краев стала долетать даже среднеазиатская саранча!

В животном мире отмечено расширение ареала таким видом животного, как золотистый шакал. Это происходит вот уже 10 лет. Способствует этому вырубка лесов. Леса — главное природное богатство Латвии. Огромное количество «зеленого золота» идет ежегодно на экспорт. Причем, лесов здесь не становится меньше — на месте вырубок обязательно высаживаются новые ели, сосны, лиственные породы деревьев. Тем не менее, как считает ведущий исследователь Латвийского государственного института лесоводства Silava Янис Силиньш, золотистый шакал появляется там, где на месте лесов появляются поля. А полям, в свою очередь, начинают угрожать новые виды насекомых — например, брюхоногий моллюск Испанский слизень. Его обилие на сельскохозяйственных угодьях ставит под угрозу урожаи.