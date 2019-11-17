Одним словом, глава государства коснулся одного из самых актуальных вопросов, и в этом нет ничего удивительного. Сегодня во многих странах власти выражают недовольство банковским сектором, который, на их взгляд, не поспевает за быстро меняющейся ситуацией в окружающем мире. Эти взгляды не всегда устраивают банкиров, которые не желают спешить во избежание возможных рисков. Сложившуюся ситуацию сложно назвать конфликтом – идет нормальный рабочий процесс, ведь ломать сложившиеся годами стереотипы нелегко, хотя необходимость перемен осознают все.

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил недовольство тем фактом, что банки в стране увлеклись выдачей потребительских кредитов, неохотно кредитуя реальный сектор. Главу государства понять легко – требуются высокие темпы для реализации поставленных экономических реформ, на что нужны соответствующие средства. А увлечение потребительскими кредитами может привести к нежелательным последствиям для экономики страны в целом. Поэтому Ильхам Алиев и призвал банкиров изменить нынешнюю картину, отдавая приоритет бизнес-кредитам.

Общественность страны, СМИ активно включились в процесс обсуждения этого важного для страны вопроса, выражая полную поддержку своему президенту. Цель его была настолько ясна, что не оставляла места сомнениям. Но неожиданно на этом фоне раздалось возражение, и совсем не робкое. Председатель правления Unibank Фаик Гусейнов заявил журналистам, что слухи о том, что банки Азербайджана не выдают бизнес-кредиты, не соответствуют действительности.

Да и почему банк не должен выдавать кредит представившему бизнес-план полноценному клиенту, если банк сегодня борется именно за привлечение клиента. А утверждать, что банки не предоставляют кредиты для бизнеса, могут только клиенты с низкой платежеспособностью и неудачным бизнес-планом. "А вы бы дали кредиты таким людям?" - вопрошает он. К тому же, по его мнению, объем потребительского кредитования в Азербайджане не так и велик.

Действительно, с начала текущего года банками выдано кредитов на 7 млрд манатов, из которых более половины, а точнее 3,8 млрд манатов – это бизнес-кредиты. То есть тенденция финансирования бизнеса продолжается, считает банкир. Кстати, его мнение подтверждают и другие примеры. Так, потребительские кредиты в развитых странах составляют более 100% от ВВП. В соседней России этот показатель равен 15-16%. В Азербайджане же данный показатель составляет всего 7%. То есть у банковской системы страны вроде есть все основания для расширения объемов потребительского кредитования.

Банкир прекрасно понимает, что правительство и регулятор в лице Палаты финнадзора обеспокоены ростом потребительского кредитования, опасаясь повторения ситуации 2015 года. Но в последние годы требования по потребительским кредитам достаточно ужесточились, и такая тенденция продолжается. Эти шаги подталкивают банки стимулировать бизнес-кредитование. В то же время потребительское и бизнес-кредитование не противоречат друг другу. За счет выдаваемых гражданам потребительских кредитов создается оборот, и это помогает бизнесу.