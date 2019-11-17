Евросоюз ответил США: действия Израиля незаконны

Евросоюз продолжает считать незаконным строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

"Позиция Европейского Союза в отношении политики Израиля по строительству поселений на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся поселенческая деятельность является незаконной в соответствии с международным правом и подрывает жизнеспособность решения палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств и перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией 2334 Совета Безопасности ООН", - приводит ТАСС заявление ЕС.

"ЕС призывает Израиль прекратить любую поселенческую деятельность в соответствии с его обязательствами в качестве оккупирующей державы", - подчеркнула Могерини. По ее словам, ЕС продолжит поддерживать возобновление усилий, направленных на достижение решения конфликта на основе принципа двух государств, что является "единственным жизнеспособным и реалистичным способом удовлетворить законные чаяния обеих сторон".

Отметим, что ранее в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. В Израиле приветствовали данное решение. В Палестине же заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся еврейских поселений.