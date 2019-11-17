Российские военные о провокации сторонников ПКК в Сирии фото
Нападение на российский патруль в Сирии с «коктейлями Молотова» является провокацией, заявил РБК заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
По его словам, в результате инцидента россияне не пострадали, атакованный бронеавтомобиль «Тайфун» остался на ходу и продолжил патрулирование в составе колонны.
Отмечается, что военные не пострадали, техника осталась исправна и колонна продолжила патрулирование. В целях недопущения возможных несчастных случаев старший колонны принял решение объехать группу молодых людей, а затем продолжить движение по ранее установленному маршруту, пишет РБК.
Днем 18 ноября в сети появилось видео, на котором сторонники террористической Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.