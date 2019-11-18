Россия снова вложилась в госдолг США

Россия в сентябре 2019 года вновь закупилась государственными бумагами США, увеличив таким образом сумму вложений до 10,075 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина, пишет «Лента.ру».

На долю долгосрочных облигаций пришлось 3,066 миллиарда долларов, краткосрочных — 7,009 миллиарда.

Лидером держателей американского госдолга остается Япония, которая вложила 1,122 триллиона долларов. Следом идет Китай — 1,112 триллиона долларов. Третью строчку удерживает Великобритания — 341,1 миллиарда долларов.

В последнее время Россия последовательно снижала вложения в государственные ценные бумаги США. Еще в июле их объем за месяц сократился с 10,85 миллиарда долларов до 8,5 миллиарда.

Однако затем, в августе, Россия снова нарастила вложения в американский госдолг — до 9,3 миллиарда долларов. Максимум российских вложений пришелся на 2010 год, когда их объем достиг 170 миллиардов долларов.