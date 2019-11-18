Boeing 737 перестал быть самым продаваемым в мире самолетом

За 55 лет истории самолет Boeing 737 стал самым продаваемым самолетом всех времен, однако теперь он утратил этот статус. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на отчеты о продажах лайнеров.

Как стало известно, теперь самым покупаемым лайнером стал A320, который выпускается консорциумом Airbus.

Так, по состоянию на конец октября 2019 года, Boeing заключил контракты на поставки 15 136 самолетов модели 737, а у Airbus заказали 15 193 самолетов семейства A320.

Как отмечается, причиной этому стал кризис, начавшийся у Boeing в апреле 2019 года, поскольку компания на определенный срок прекратила полеты самолетов модели 737 MAX на фоне двух авиакатастроф.