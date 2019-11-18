Kapital Bank продолжает обновлять филиалы в Нахчыване

Kapital Bank периодически осуществляет новые проекты в направлении развития клиентского обслуживания. Как сообщалось ранее, в текущем году в филиалах банка на территории Нахчыванской Автономной Республики осуществляется проект трансформации бизнес-процессов. В ходе проекта в течение 5 месяцев во всех филиалах были оптимизированы бизнес-процессы, в 4-х филиалах уже завершена капитальная реконструкция, в 4-х других филиалах ремонтные работы продолжаются.

На нынешнем этапе реализации проекта были капитально отремонтированы и сданы в эксплуатацию Нахчыванский и Джульфинский филиалы Kapital Bank. Филиал Нахчыван расположен по адресу Нахчыванская АР, город Нахчыван, улица Истиглал, 85, а филиал Джульфа находится в городе Джульфа, проспект Г. Алиева, 43. Обновленные филиалы имеют все необходимые условия и возможности для обслуживания клиентов на самом высоком уровне.

Нахчыванский и Джульфинский филиалы Kapital Bank предлагают клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, денежные переводы, оплату связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие банковские услуги.

Следует отметить, что Kapital Bank с 2015 года в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определенные работы. На протяжение последних лет более 50 филиалов были отремонтированы и переведены в новые офисы, открылись более 25 новых точек обслуживания. В этом году в 9 филиалах на территории Баку, Нахчыванской АР и регионов был осуществлен капитальный ремонт и переезд на новый адрес, сданы в эксплуатацию 5 новых структурных подразделения (отделения и филиалы). Как продолжение проекта трансформации, в текущем году планируется проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.