Пашинян затеял реформу Минобороны Армении

Увольнения и новые назначения в Минобороны Армении начались после заседания коллегии во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, пишет ереванская газета «Жоговурд».

По сведениям издания, в результате изменений у начальника Генштаба Армении будет всего один заместитель. Замначальника Генштаба Оник Гаспарян останется в системе и, по всей вероятности, будет назначен начальником Генштаба, сменив на этой должности Артака Давтяна. Что будет с остальными заместителями - Андраником Макаряном, Степаном Галстяном и Тираном Хачатряном, пока неизвестно.

Артак Давтян, в свою очередь, займет должность главного военного инспектора вместо Мовсеса Акопяна.

По сведениям газеты, есть устная договоренность, что Мовсес Акопян будет назначен на другую должность, но не исключено, что эта договоренность будет нарушена, и его не захотят видеть в переформированной военной инспекции.

Издание напоминает, что Мовсес Акопян – дядя секретаря Совета безопасности Армена Григоряна по материнской линии.