Накануне газовой эпохи: Алиев и Эрдоган готовятся к запуску

В области Ипсала на границе с Грецией будет организовано официальное мероприятие по присоединению газопровода TANAP с Трансадриатическим газопроводом TAP. Таким образом, азербайджанский газ, транспортируемый в Турцию по TANAP, будет подаваться в TAP.

Как сообщал ранее haqqin.az, в конце ноября будет завершен важный этап строительства Южного газового коридора, призванного доставить азербайджанский газ в Европу.

Ожидается, что на торжественном мероприятии примут участие президенты Азербайджана и Турции. Как пишет турецкая газета Sabah, президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев направят покупателям газа месседж «Мы готовы поставлять газ в Европу».

Газета напоминает, что до 31 октября по TANAP в Турцию было доставлено 3 миллиарда кубометров газа. При этом Турция взяла на себя обязательство с июня 2019 по июнь 2020 года купить 4 миллиарда кубометров азербайджанского газа. После 2020 года Турция ежегодно будет получать по TANAP 6 миллиардов кубометров газа. Оставшиеся 10 миллиардов кубометров газа будут транспортированы дальше в Европу по газопроводу TAP.

Несмотря на небольшую задержку, строительство газопровода TAP завершается, и с 2020 года азербайджанский газ появится на европейском рынке.