Накануне газовой эпохи: Алиев и Эрдоган готовятся к запуску
Как сообщал ранее haqqin.az, в конце ноября будет завершен важный этап строительства Южного газового коридора, призванного доставить азербайджанский газ в Европу.
В области Ипсала на границе с Грецией будет организовано официальное мероприятие по присоединению газопровода TANAP с Трансадриатическим газопроводом TAP. Таким образом, азербайджанский газ, транспортируемый в Турцию по TANAP, будет подаваться в TAP.
Ожидается, что на торжественном мероприятии примут участие президенты Азербайджана и Турции. Как пишет турецкая газета Sabah, президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев направят покупателям газа месседж «Мы готовы поставлять газ в Европу».
Газета напоминает, что до 31 октября по TANAP в Турцию было доставлено 3 миллиарда кубометров газа. При этом Турция взяла на себя обязательство с июня 2019 по июнь 2020 года купить 4 миллиарда кубометров азербайджанского газа. После 2020 года Турция ежегодно будет получать по TANAP 6 миллиардов кубометров газа. Оставшиеся 10 миллиардов кубометров газа будут транспортированы дальше в Европу по газопроводу TAP.
Несмотря на небольшую задержку, строительство газопровода TAP завершается, и с 2020 года азербайджанский газ появится на европейском рынке.
Церемония в Ипсала также находится в центре внимания энергетических кругов и экспертов в России. В частности, ее довольно широко освещают российские СМИ. Российское экспертное сообщество разделилось в вопросе влияния азербайджанского газа на бизнес «Газпрома» в Европе.
Большинство экспертов отмечают, что 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа настолько малый объем, что не способен существенно повлиять на позиции «Газпрома». Но есть и те, кто ревностно относится к появлению нового конкурента. Дело в том, что «Газпром» уже испытывает проблемы из-за поставок сжиженного природного газа из США в Европу. Кроме того, Россия теряет позиции и на газовом рынке Турции.
В то же время, большинство российских экспертов отмечают, что Южный газовый коридор может создать серьезные проблемы для «Газпрома» только в случае, если туда подключить туркменский газ. Но Россия и Иран неоднократно выступали против реализации Транскаспийского газопровода, по которому туркменский газ должен поступить сначала в Азербайджан и оттуда дальше в Турцию и Европу.