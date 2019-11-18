Сегодня, 19 ноября, отмечается 70-летие города Сумгаит. По этому случаю в городе будут проведены праздничные мероприятия, в которых примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Oxu.az.

Для участия в праздничных мероприятиях глава государства прибудет в Сумгаит на поезде. В связи с этим Ильхам Алиев приехал к станции метро «28 Мая», рядом с которой располагается Бакинский железнодорожный вокзал, и встретился с жителями столицы. В социальных сетях распространяется видео встречи главы государства с бакинцами.