Выступавшая в хиджабе боец ММА скончалась после нокаута

Боец смешанных единоборств иранского происхождения Саида Алетаха умерла от травм, полученных в поединке на любительском турнире, сообщает BBC. 26-летняя спортсменка получила тяжелую травму головы в ходе боя в рамках промоушена Fast and Furious Fight в Саутгемтоне.

После поединка, который завершился поражением Алетахи, спортсменка была госпитализирована в одну из больниц города в крайне тяжелом состоянии. В ночь на воскресенье девушка скончалась.

Как сообщает Daily Mail, Алетаха была студенткой из Ирана и изучала дизайн в университете Лафборо. Во время тренировок и выступлений на турнирах по смешанным единоборствам девушка носила хиджаб.