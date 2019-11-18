В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения редактора информагентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой. На сайте Следственного управления СК РФ по городу Москва во вторник сообщается, что речь идет о ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»), пишут « Известия » .

"Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ. Девушка найдена, ее жизни ничего не угрожает", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным следствия, женщина пропала утром 17 ноября. Она вышла из дома, расположенного на Весенней улице в Москве, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Мать Маргариты рассказала полиции, что дочь ушла в церковь 17 ноября в 9:00 и не взяла с собой ни денег, ни документов, ни телефона. Когда она не вернулась домой, мать забеспокоилась и прочитала переписку дочери в телефоне, но сообщения не дали никакой информации о ее местонахождении.

Коллега пропавшей журналистки Георгий Спиров заявил РИА Новости, что девушка не выходила на связь с коллегами, на работе не появлялась.