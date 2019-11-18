Федерация профессионального бокса Азербайджана укрепляет свою деятельность
Федерация профессионального бокса Азербайджана продолжает работу по укреплению своей деятельности. Так, на собрании совета директоров Федерации были подтверждены новые назначения на руководящие должности.
Первым вице-президентом Федерации профессионального бокса назначен Фархад Аджалов, вице-президентом по иностранным делам – Зия Алиев, главным секретарем же стал Орхан Мухтаров.
Фархад Аджалов - первый в Азербайджане чемпион мира по боксу (2000 год). Позднее стал исполнительным директором боксерского клуба Baku Fight Lab (ранее Rabitə Boks Klubu). Фархад Аджалов - заслуженный мастер спорта Азербайджана, заслуженный тренер. Под его руководством боксеры клуба добились наивысших результатов, представляя страну на соревнованиях международного, европейского и олимпийского уровней.
Вице-президент по иностранным делам федерации Зия Алиев является менеджером нескольких олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Орхан Мухтаров, назначенный главным секретарем комитета, начал свою деятельность в боксерском клубе Baku Fires, занимался организацией боксерских соревнований на Европейских играх и Исламских играх солидарности, проведенных в Баку. Был руководителем проходившего в Баку Олимпийского фестиваля молодежи в пяти видах спорта.
Федерация профессионального бокса Азербайджана отвечает за развитие данного вида спорта в стране. Несколько месяцев ранее назначенный президентом федерации А.Гасанов заявил о проведении ряда мер по развитию этого вида спорта. В ближайшее время ожидается сотрудничество федерации с международными профессиональными организациями бокса, иностранными федерациями, а также сотрудничество с FIGHTFAX и BOXREC - организациями, регистрирующими рейтинги и результаты боев.
Организация профессиональных боксерских боев в Азербайджане - одна из основных целей федерации, которая предусматривает продвижение азербайджанских профессиональных боксеров на мировую арену и формирование среди них звезд с международным признанием.
В обязанности федерации также входит выдача лицензий профессиональным боксерам, менеджерам, промоутерам и промоутерским фирмам, а также врачам. Созданная Комиссия по профессиональному боксу будет следить за тем, чтобы профессиональные тренеры, врачи, катмэны и другие лица проходили специальные экзамены, а также чтобы бои, организованные компаниями-промоутерами, проводились согласно соответствующим правилам.