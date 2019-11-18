Синоптики прогнозируют похолодание

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем 10-13 тепла, в Баку ночью 7-9, днем 10-12 градусов тепла.

В среду, 20 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня местами ожидаются дожди, умеренный северный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление повысится с 768 до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70-80%.

В западных районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в отдельных северных и восточных районах ожидаются дожди, в горных территориях – снег. Восточный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 10-15, в горах ночью 3-8 мороза, днем 2-7 градуса тепла.

20-22 ноября на Абшеронском полуострове на фоне временами усиливающегося северного ветра и влажной погоды ожидается снижение температуры, что может неблагоприятно отразиться на некоторых метеочувствительных людях.