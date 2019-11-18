Обвиняемых в США пакистанцев задержали в Азербайджане

В Бакинском суде по тяжким преступлениям рассмотрено представление, направленное Минюстом Азербайджана, о выдаче США граждан Пакистана Асифа Мухаммеда Анжума (1982 г.р.) и Хани Шаха Наваза (1985 г.р.). П редставление об экстрадиции было рассмотрено коллегией под председательством судьи Али Мамедова, сообщает Report.

Отмечается, что в заседании принимали участие представители Генпрокуратуры, посольств США и Пакистана в Азербайджане.

Стало известно, что в отношении граждан Пакистана есть решение Верховного суда штата Нью-Йорк, согласно которому они обвиняются в совершении таких преступлений, как присвоение персональной информации, мошенничество, кража. Объявленные США в международный розыск лица были задержаны в Азербайджане несколько месяцев назад.

Граждане Пакистана не признают себя виновными, заявив, что никогда не были в США, что произошла ошибка, и при этом попросили оставить их в азербайджанской тюрьме.

В свою очередь, сотрудник отдела по безопасности посольства США сообщил, что не осведомлен о деталях преступлений указанных лиц, и что на очередном судебном заседании предоставит письменную информацию об этом.

Есть подозрения, что пакистанцы совершили преступления не на территории США, а посредством интернета.