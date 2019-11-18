Премьер Грузии о разгоне митинга: полиция поступила в рамках закона

"Выражение свободы слова в нашей стране полностью обеспечено. Несколько дней это выражение проходило без проблем, однако затем несколько безответственных политиков призвали граждан сначала заблокировать дороги и возвести баррикады, затем блокировать здание парламента. В течение ночи функционирование парламента встало под вопрос, главный госинститут не функционировал полдня. Фактически, митингующие напали на избранных народом депутатов. В таком случае полиция и правительство приняли решение, на которое имели право", - заявил Гахария журналистам, передает РИА Новости.

По словам премьера, полиция поступила в рамках закона с целью прекращения незаконных действий митингующих. Гахария добавил, что в случае повторения деструктивных действий правоохранители поступят так же.

Парламент Грузии не смог принять поправки в Конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной, которая предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. После этого в Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста оппозиции, которая требовала проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников. В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси, позже их разогнал спецназ.