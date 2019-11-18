Эрдоган Трампу: Турция не откажется от С-400

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган в ходе визита в США 13 ноября проинформировал американского лидера Дональда Трампа о неизменности решения Анкары по вопросу систем ПВО С-400. Об этом турецкий лидер сказал на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

«Мы сказали Трампу, что ни шагу назад по С-400 не сделаем. Мы с ним договорились решить вопрос. Я еще раз объяснил, как мы подошли к покупке С-400, и он признает нашу правоту», – сказал Эрдоган, передает РИА Новости.

По его словам, он также заявил Трампу «о несправедливости по проблеме F-35». «Мы не клиенты, а партнеры, 1,4 миллиарда долларов заплатили уже. Если не договоримся, то мы начнем поиск альтернатив в среднесрочной перспективе», – добавил турецкий лидер.