Турецкие помидоры «уничтожают» сельское хозяйство Армении

Сельское хозяйство в Армении испытывает спад, в то время как расширяется импорт сельскохозяйственной продукции из-за рубежа, в частности, из Турции, пишет газета "Жоховурд".

"Речь в частности, идет об импорте помидоров, огурцов и картофеля. По данным Комитета госдоходов Армении, в первом полугодии этого года в Армению завезено 3 496 т помидоров (а в аналогичный период прошлого года этот показатель составил всего 20 тонн). Так, из Турции в Армению завезли 2 756 т помидоров, из Ирана – 693 т, из Грузии – 46,1 т", пишетт Sputnik Армения.

Поскольку армянские фермеры сталкиваются с проблемой сбыта такой продукции, они сажают мало помидоров и картофеля, заявляют специалисты.

За первое полугодие 2018 года в Армению завезли 1 941 т картофеля, а за шесть месяцев нынешнего - уже 4 041 т, в том числе из России – 1 590 т, из Нидерландов – 1 044 т, из Беларуси – 471 т, из Ирана – 343 т. 150 т картофеля импортировано даже из Пакистана.