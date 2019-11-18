Протесты в Иране: оппозиция заявляет о сотнях погибших

Телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники в иранской оппозиции, сообщает о 200 погибших. Власти утверждают, что число жертв меньше, чем в первые дни беспорядков.

За пять дней антиправительственных выступлений в Иране погибли по меньшей мере 90 человек, пишет NEWSru.co.il.

В свою очередь, пресс-секретарь иранского правительства Али Рабии заявил, что ситуация постепенно входит в норму. Он обвинил манифестантов в вандализме: сожжении банковских отделений и разграблении магазинов. Он также заявил, что участники беспорядков захватили нескольких сотрудников правоохранительных органов.

Корпус стражей исламской революции опубликовал заявление, в котором ответственность за происходящее возлагается на США и иранские оппозиционные круги в эмиграции. В документе также говорится о необходимости задействовать силу для наведения порядка.

Reuters передает, что в соцсетях распространяются видеоролики, демонстрирующие продолжение антиправительственных выступлений в нескольких городах по всей стране и интенсивное присутствие сил безопасности на улицах. Агентство ISNA заявило, что трое сотрудников сил безопасности были убиты холодным оружием недалеко от Тегерана. Государственное телевидение Исламской Республики уведомило, что похороны стражей правопорядка пройдут 19 ноября.