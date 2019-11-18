Что сегодня происходит в Грузии? Что стоит за очередным политическим кризисом в соседней стране? Как правительство намерено выходить из сложившейся ситуации? На эти и другие вопросы отвечает постоянный автор haqqin.az в Тбилиси, известный эксперт и журналист Тенгиз Аблотия.

Парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Сразу после этого в Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства. Накануне митинг у здания парламента пришлось разгонять при помощи спецназа.

- Какова ситуация в Тбилиси сейчас и что стоит за новой волной протестов?

- Корни нынешнего обострения политической ситуации – в событиях 20 июня. Тогда все и началось. На заседании Православной ассамблеи Совета Европы один из ее ведущих, российский православный депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии, что вызвало бурю общественного возмущения.

В тот же вечер у здания парламента в Тбилиси началась акция протеста, которая позднее переросла в совершенно бессмысленную попытку небольшой группы в несколько сот человек ворваться в парламент.

После этого был довольно жестокий разгон митинга, который стал причиной новой вспышки активности и новой многолюдной акции протеста.

В итоге для того, чтоб снять напряженность на улице и стабилизировать ситуацию неформальный правитель Грузии, он же глава правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили удовлетворил одно из главных требования оппозиции – пообещал ввести к 2020 году пропорциональную избирательную систему.

Все выглядело вполне серьезно – вся правящая партия включилась в работу над проектом изменений в конституцию, президент и премьер-министр с гордостью говорили с высоких трибун о том, что они такие демократы и намерены внедрить новую, более демократическую избирательную систему.

- А почему тогда отказались вводить новую избирательную систему?

- Ничего не предвещало беды, пока власти не провели закрытое социологическое исследование, которое показало – по пропорциональной системе у них нет шансов на победу. В итоге было принято решение – саботировать свое же собственное обязательство.

К этому делу привлекли 40 депутатов-одномандатников, которые якобы по своей инициативе не согласились с правящей партией, и отказались голосовать за обновление избирательной системы.

Вот, если вкратце, предыстория нынешних протестов, в общих чертах.

- Почему изменение избирательной системы так важно для грузин?

- Сегодня в Грузии действует смешанная система – 75 депутатов выбирают по партийным спискам, 75 – по одномандатным мажоритарным округам. И всегда получается так, что результаты по этим двум системам радикально отличаются – по пропорциональной системе власть может получить 40, 50%, но в мажоритарных округах – всегда 100%.

Мажоритарная система - это бесценная кладовая голосов для любой власти, так как на местах правящая партия всегда выдвигает местных феодалов и толостосумов, которые легко покупают голоса. В итоге, правящая партия с рейтингом в 40% получает в парламенте 80%.

Этот перекос не только создает ощущение недостаточной легитимности власти и триумфа несправедливости, но и мешает развитию страны – правящая партия неизменно получает конституционное большинство, перестает контролировать себя, жиреет, бронзовеет, и в итоге – страна в лучшем случае стоит на месте, как сейчас.

Кроме того, мажоритарная система делает нормальную спокойную смену власти почти невозможной задачей – для того, чтоб переизбрать власть сейчас нужен практически массовый героизм, который людям, вообще-то, несвойственен.

Именно в этом - то есть в стремлении обеспечить себе победу на парламентских выборах 2020 года – и есть корень всех нынешних неприятностей.

- Каковы шансы оппозиции на победу, и можно ли ожидать новую революцию?

По поводу революции – совершенно четко и однозначно – нет. На сегодняшний день условий для революции нет – оппозиция пользуется поддержкой немалой части населения, а ее суммарный рейтинг даже несколько превышает показатели власти.

Но этого совершенно недостаточно, когда речь идет о смене власти с улицы. «Революцию делает 2% активного населения при молчаливой поддержке 90%».

Так вот, сегодня у оппозиции есть 40%, в лучшем случае 50%, но не 90%. Примерно половина населения по разным причинам поддерживает власть - это госслужащие, и примерно 10-15% населения, которая ненавидит Саакашвили настолько, что ассоциирует с ним любое уличное выступление и всегда поддерживает власть.

В целом, в обществе сложился паритет – этого достаточно для победы в пропорциональных выборах, но недостаточно для того, чтоб совладать с местными феодалами в мажоритарной системе, и уж тем более - для новой революции.

- Что на ваш взгляд ждет Грузию в ближайшее время?

- Ничего такого особенного. Ввиду того, что у оппозиции нет 90%-ной поддержки, ее акции протеста всегда получаются недостаточно массовыми для смены власти или принуждения ее к уступкам. Запал всегда заканчивается через пару дней – все начинается очень бравурно и многолюдно, но уже на второй и третий день активность падает.

Митинговая демократия – это баланс приходяще-уходящих. На любой акции протеста есть движение туда-сюда - кто-то уходит, кто-то приходит. Когда количество приходящих превышает количество уходящих – акция растет. Когда уходит больше, чем приходит – акция выдыхается.

На данном этапе – акция выдыхается. Соответственно, в 2020 году выборы пройдут по мажоритарной системе, и если не случится чего-то ужасного, власть получит 80% в парламенте при реальной поддержке в 40%.

Все основные события переносятся на 2024 год – именно в 2024 году пропорциональная избирательная система вступит в силу. Так что теперь надо готовиться к 2024-му году..