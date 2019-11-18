Массовые аресты силовиков в Дагестане

По данным газеты, среди них начальник исправительной колонии №7 Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения №4 Алигаджи Магомедов и начальник махачкалинского СИЗО №1 Давуд Давыдов.

В Дагестане задержаны восемь руководящих работников республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Их подозревают в злоупотреблении полномочий, мошенничестве и растрате, в том числе по госконтрактам на ремонт исправительных учреждений.

Официальными комментариями от СКР или судов газета не располагает.

Дагестанских силовиков задерживали в тот же день, когда ФСБ провела спецоперацию против руководства УФСИН по Ростовской области. 13 ноября сообщалось об аресте начальника ростовского управления тюремного ведомства генерал-майора внутренней службы Муслима Даххаева и двух его заместителей, подозреваемых в разглашении государственной тайны. Задержанные в Дагестане сотрудники УФСИН могут быть родственниками Даххаева, отмечает «Черновик». Изданию подтвердили в республиканском управлении СКР задержание сотрудников УФСИН Дагестана.