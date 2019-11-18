Футболист сборной Азербайджана: «Помогать Словакии, Уэльсу или Венгрии не собираемся»

Футболист сборной Азербайджана Антон Кривоцук в беседе с haqqin.az поделился своими ожиданиями от сегодняшнего матча со Словакией, а также рассказал о том, как ему игралось против Гарета Бэйла в субботней игре с Уэльсом (0:2).

«Независимо от турнирного положения у нас на каждый матч есть настрой и мотивация, - говорит защитник «Нефтчи». - Так будет и в игре против Словакии. Понятно, что не всегда все получается так, как мы задумали, потому что есть фактор класса соперников.

Мы выходим на каждый матч ради победы, но есть объективные моменты. Ребята, которые противостоят нам, с детства проходят высококлассную подготовку. Но в любом случае мы играем в свою игру и пытаемся добиться как можно более хорошего результата.

Словакам нужно обязательно побеждать нас и рассчитывать на ничью в матче Уэльс - Венгрия? Мы не будем смотреть на то, кому и что нужно в нашей группе. Будем играть в свой футбол. Мы не пытаемся кому-то помочь или кому-то навредить».

В матче с Уэльсом Антон противостоял на своем фланге футболисту мадридского «Реала» Гарету Бэйлу. По словам игрока, для него это хороший опыт.

«Тяжелая была игра. Сказался класс соперника. Валлийцы действовали увереннее, чем мы, играли правильнее. Мы проиграли по делу.

Гарет Бэйл – опытный игрок очень высокого уровня. В каких-то моментах у меня получалось «прочитать» его, но в большинстве случаев он действовал верно и выходил из единоборств победителем. Для меня это хороший опыт – почувствовать, каково это противостоять игроку такого класса.

Я думаю, что Бэйл был заменен на 60-й минуте, чтобы он поберег силы перед следующим важнейшим матчем с Венгрией. Видимо, их тренер решил, что нет смысла держать Гарета на поле все 90 минут».