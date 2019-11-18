Центр Тбилиси снова превратился в палаточный лагерь

Перед старым зданием парламента Грузии в Тбилиси манифестанты снова разбили палаточный лагерь, передает грузинский частный телеканал «Рустави 2».

Ранее разогнанные протестующие вновь заняли часть проспекта Руставели в Тбилиси. Сообщается, что на центральной улице грузинской столицы находится порядка десяти палаток.

Манифестанты четко обозначили свою позицию по поводу продолжительности протестных акций — пока Бидзина Иванишвили не будет удален из состава грузинского правительства, акции будут продолжаться в режиме нон-стоп.

Новая волна протестов оппозиции в Грузии началась после провала закона о пропорциональных выборах. 18 ноября манифестанты были разогнаны с центральной улицы Тбилиси силовиками.