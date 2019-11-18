Сын Лукашенко получил высокую должность в Беларуси
Сын президента Беларуси Виктор Лукашенко, помощник президента по национальной безопасности избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета страны, сообщает БелТА. За него проголосовало Олимпийское собрание.
Президент Лукашенко еще не решил, будет ли его сын совмещать обе должности. По его словам, сын обеспечивал ему тесный канал связи с силовыми структурами, и его отставка с поста помощника президента будет потерей для государства.
По словам Лукашенко, не он выдвинул Виктора Лукашенко на пост первого вице-президента НОК, ему это сначала предлагали многие соотечественники: "Но когда начали настаивать на этом некоторые представители, не бедные, зарубежных государств, попросили меня рассмотреть этот вопрос, я сдался".
Виктору Лукашенко 43 года. Он старший сын президента. В апреле 2019 года стал и.о. первого вице-президента НОК и стал заниматься вопросами международного сотрудничества и подготовкой к крупным спортивным мероприятиям. Президентом же НОК Беларуси является Александр Лукашенко.