Сын Лукашенко получил высокую должность в Беларуси

Президент Лукашенко еще не решил, будет ли его сын совмещать обе должности. По его словам, сын обеспечивал ему тесный канал связи с силовыми структурами, и его отставка с поста помощника президента будет потерей для государства.

По словам Лукашенко, не он выдвинул Виктора Лукашенко на пост первого вице-президента НОК, ему это сначала предлагали многие соотечественники: "Но когда начали настаивать на этом некоторые представители, не бедные, зарубежных государств, попросили меня рассмотреть этот вопрос, я сдался".

Виктору Лукашенко 43 года. Он старший сын президента. В апреле 2019 года стал и.о. первого вице-президента НОК и стал заниматься вопросами международного сотрудничества и подготовкой к крупным спортивным мероприятиям. Президентом же НОК Беларуси является Александр Лукашенко.