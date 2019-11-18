Словацкий футболист: «Мы не должны думать, что Азербайджан – это ничто»
Футболист сборной Словакии Альберт Русняк считает, что его команде ни в коем случае нельзя недооценивать команду Азербайджана в сегодняшнем отборочном матче Евро-2020 и нужно постараться забить как можно быстрее.
Напомним, что матч Словакия – Азербайджан пройдет сегодня в Трнаве и начнется в 23:45 по бакинскому времени.
«Матч с Азербайджаном очень важен, - говорит полузащитник американского клуба «Реал Солт Лейк». - Мы понимаем, что у нас есть шанс попасть на чемпионат Европы. Я бы не сказал, что мы ощущаем какое-то напряжение. Скорее, мы с нетерпением ждем этой битвы. Мы знаем, чего от нас ждут.
В июньском матче в Баку мы забили два быстрых гола, контролировали игру, владели мячом. При счете 2:0 сборная Азербайджана отыграла один мяч, но мы продолжили играть в свой футбол и сумели забить еще трижды, победив 5:1. Мы сыграли очень хорошо, выполнили все тактические указания. Поэтому одержали уверенную победу. Однако все матчи начинаются с 0:0. И в этот раз будет точно так же.
Мы знали, что Азербайджан – неприятный соперник, особенно, когда играет у себя. Мы понимали, что кто-то может потерять там очки, но это не должны быть мы. У нас не было недооценки соперника, мы понимали важность победы и справились, несмотря на то, что это был конец сезона.
В Трнаве мы опять-таки не должны недооценивать противника. Мы не должны думать, что обязательно победим, потому что играем дома, а Азербайджан – это ничто. Мы должны подойти к игре с полной ответственностью. У нас есть хороший пример игры против Азербайджана. Это должно помочь нам и сейчас.
Футболисты сборной Азербайджана обязательно будут много бегать, сражаться. Впереди у них будут несколько индивидуально сильных игроков, способных повести команду за собой. Чем дольше сборная Азербайджана будет удерживать благоприятный для нее счет, тем лучше она будет играть. Вот почему крайне важно быстро забить.
Нам не нужно много думать о матче Уэльс – Венгрия. Единственное, на что мы можем повлиять, это наша игра с Азербайджаном. Мы должны выполнить свою задачу.
Я ожидаю, что на стадионе в Трнаве будет отличная атмосфера. Впрочем, как всегда. Это наш последний матч в отборе. Я думаю, что трибуны будут заполнены до отказа».