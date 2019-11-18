Словацкий футболист: «Мы не должны думать, что Азербайджан – это ничто»

Отдел спорта 15:53

Футболист сборной Словакии Альберт Русняк считает, что его команде ни в коем случае нельзя недооценивать команду Азербайджана в сегодняшнем отборочном матче Евро-2020 и нужно постараться забить как можно быстрее. Напомним, что матч Словакия – Азербайджан пройдет сегодня в Трнаве и начнется в 23:45 по бакинскому времени.

«Матч с Азербайджаном очень важен, - говорит полузащитник американского клуба «Реал Солт Лейк». - Мы понимаем, что у нас есть шанс попасть на чемпионат Европы. Я бы не сказал, что мы ощущаем какое-то напряжение. Скорее, мы с нетерпением ждем этой битвы. Мы знаем, чего от нас ждут. В июньском матче в Баку мы забили два быстрых гола, контролировали игру, владели мячом. При счете 2:0 сборная Азербайджана отыграла один мяч, но мы продолжили играть в свой футбол и сумели забить еще трижды, победив 5:1. Мы сыграли очень хорошо, выполнили все тактические указания. Поэтому одержали уверенную победу. Однако все матчи начинаются с 0:0. И в этот раз будет точно так же. Мы знали, что Азербайджан – неприятный соперник, особенно, когда играет у себя. Мы понимали, что кто-то может потерять там очки, но это не должны быть мы. У нас не было недооценки соперника, мы понимали важность победы и справились, несмотря на то, что это был конец сезона.