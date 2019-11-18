В Ливане протестующие заблокировали парламент

Активисты не хотят пускать в здание депутатов, поэтому проверяют все подъезжающие автомобили. Колонну парламентариев, пытавшуюся прорваться через баррикады, митингующие забросали камнями. В ответ охрана открыла огонь в воздух.

Ливанский парламент объявил о приостановке работы на неопределенный срок. Сегодня парламент планировал принять закон об общей амнистии, против которого выступают митингующие. Антиправительственные силы опасаются, что под амнистию попадут чиновники, замешанные в коррупции. По данным местных СМИ, некоторые депутаты все-таки смогли добраться до своих рабочих мест. Часть парламентариев поддерживает протесты и отказалась приходить на заседание.

Оппозиционные выступления в Ливане, которые участники называют "революцией", продолжаются уже 34 дня. Манифестанты требуют полной реформы политической системы, отказа от принципа секторальности и ухода в отставку всех действующих политиков. Накануне председатель ливанского парламента Наби Берри сравнил ситуацию в Ливане с тем, что происходило на борту "Титаника" после столкновения с айсбергом: "Ливан – тонущий корабль, постепенно погружающийся под воду. Если не принять экстренных мер – он утонет".