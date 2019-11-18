Минобороны России ответило на заявление Чавушоглу

Министерство обороны России прокомментировало заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о не выполненных Россией обещаниях по разрешению ситуации на севере Сирии.

«Хотим напомнить, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума «О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией» от 22 октября. Досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон. Проводится совместное с турецкими вооруженными силами патрулирование приграничной территории Сирии. Для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям», — заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, пишут российские СМИ.

«Благодаря реализуемому Российской Федерацией комплексу мер удалось значительно стабилизировать обстановку в данном регионе. Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции», — отметил представитель Минобороны РФ.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ни Россия, ни США до сих пор не выполнили договоренности, достигнутые на переговорах с турецкой стороной. Анкара намерена добиться полного вывода курдских вооруженных формирований с севера Сирии и ради этого готова возобновить военную операцию в регионе.