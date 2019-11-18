Что делать с тысячами незарегистрированных домов в Баку?

По его словам, выявляются дома без документов, выясняются возможности по оформлению таких домов: "Пока по причине незавершенности данного процесса рано называть точную цифру домов, подпадающих под документальное оформление. Но уже можно сказать, что дома без надлежащих документов имеются в каждом районе Баку. И во всех районах комиссии продолжают свою деятельность. Есть дома, построенные под высоковольтными линиями, прямо над коммуникациями, в зоне нефтепроводов, на территориях, относящихся к SOCAR. А потому и вопросов много. По завершении работ на все эти вопросы будут даны ответы".

Комиссии по оформлению незарегистрированных домов в Баку продолжают свою деятельность. Первоначально все незарегистрированные дома в районах столицы берутся на учет, с тем чтобы уже на следующем этапе всю информацию об этом передать в Исполнительную власть Баку. Об этом haqqin.az сказал представитель ИВ Баку Исрафил Керимов.

И.Керимов также отметил, что в состав комиссии включены представители ИВ районов, муниципалитетов, МЧС, Госкомитета по вопросам имущества, SOCAR, ПО "Азеригаз", ОАО "Азерсу" и "Азеришыг".

Отметим, что на встрече с жителями Бинагадинского района 17 мая этого года глава ИВ Баку Эльдар Азизов заявил, что по всему Азербайджану все дома без документов будут оформлены. По словам Э.Азизова, проблемы граждан, долгие годы проживающих в домах без документов, будут устранены: "Несколько дней назад президент лично вызвал меня и поручил проводить регулярные встречи на местах. Есть граждане, которые по 10, 20, 30 лет не могут оформить документы на свои дома. В настоящее время работает созданная по данному вопросу комиссия. Президент Ильхам Алиев готовит документ в связи с этим. Полагаю, что проблема неоформленных домов найдет свое решение в ближайшее время по всей республике".

Напомним, с января следующего года вступают в силу положения Закона об обязательном страховании в части недвижимого имущества вместе с механизмами наказания. В отношении лиц, уклоняющихся от страхования своего имущества, будут применены в соответствии с законодательством меры ответственности, то есть те, кто не застрахует в обязательном порядке свою недвижимость, будут оштрафованы. По неофициальным данным, на территории Баку есть порядка 700 000 домов, возведенных без каких-либо документов. Кроме того, у многих домов в пригородах Баку еще с советских времен нет купчей. Если всем этим домам будут выданы купчии, страховые компании будут лопатой грести свои доходы.