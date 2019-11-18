В Ереване пациенты психиатрической клиники объявили голодовку

Более 50 пациентов Национального центра охраны психического здоровья Минздрава Армении объявили голодовку, пишут армянские СМИ.

Как заявили в Минздраве, директор Наццентра охраны психического здоровья Сергей Хачатрян подтвердил, что пациенты требуют разрешить принимать еду, приносимую их родственниками. Директор клиники пояснил, что ограничение было обусловлено соображениями безопасности больных – во избежание пищевых отравлений – с учетом кишечной инфекции, зафиксированной в течение последнего месяца.

Хачатрян также отметил, что в центре находятся представители офиса омбудсмена и полиции, и что вопрос урегулирован.

В офисе омбудсмена Sputnik Армения сообщили, что им известно лишь об одном факте голодовки в Национальном центре охраны психического здоровья и подробности сообщат позже.