В Польше назвали причину отказа от российского газа

По его словам, Варшава хочет более низкую цену на газ в ближайшие три года, когда контракт с «Газпромом» еще будет действовать. Соглашение, заключенное в 1996 году, истекает в 2022-м.

Польше удалось снизить стоимость газа на 10 процентов в 2012 году. В 2015-м PGNiG захотела новую скидку и подала иск в Стокгольмский арбитраж. Суд вынес предварительное решение по иску, причем обе стороны заявили о своей победе. «Газпром» утверждает, что требования Польши оставлены без ответа, а в Варшаве увидели в вердикте право требовать снижения стоимости поставок. В октябре 2018 года российская компания обжаловала промежуточное решение.

Ранее Польша сообщила, что не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года. Республика собирается полностью перейти на обеспечение сжиженным природным газом (СПГ), а также на поставки газа из Норвегии по строящемуся газопроводу Baltic Pipe.