Ильхам Алиев выделил Госагентству пять миллионов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Агсу - Кюрдамир - Бахрамтепе (53 км) - Зардаб.

Согласно распоряжению, с целью реконструкции автомобильной дороги Агсу - Кюрдамир - Бахрамтепе (53 км) - Зардаб, соединяющей 24 населенных пункта с населением 35 тысяч человек, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана Госагентству автомобильных дорог выделяются пять миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Министерству экономики — предусмотреть в разделе расходов государственных капиталовложений в проекте госбюджета на 2020 год указанные в настоящем распоряжении необходимые финансовые средства для завершения реконструкции этой дороги, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.