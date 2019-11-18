Минэкологии предупреждает: похолодание и дожди

Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов предупреждает в связи с ожидаемыми изменениями погодных условий, сообщили haqqin.az в Минэкологии .

Согласно информации, с вечера 20 ноября по 22 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, осадки, которые могут перейти в ливень. Будет преобладать северный ветер. Температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Начиная с 20 ноября, в северных и восточных районах Азербайджана ожидается переменная облачность, возможны дожди, в горных районах - снег. Местами осадки интенсивные. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха опустится на 5-8 градусов. Возможно повышение уровня воды в реках, в особенности сели ожидаются в некоторых горных реках Лянкярано-Астаринского региона.