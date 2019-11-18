На Каспии нашли тело пропавшего нефтяника

Завершились поиски Ильгара Ширин оглу Шарифова (1965 г.р.), утонувшего 18 ноября вблизи эстакады Апшеронского нефтегазодобывающего управления на Каспии. Об этом сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, тело И.Шарифова было найдено и извлечено из воды группой водолазов-спасателей Госслужбы по контролю над маломерными судами и спасению на водах.

Отметим, что инцидент произошел, когда Ильгар Шарифов ловил рыбу. Погибший являлся работником ООО Azgerneft, братом начальника Управления финансов и учета SOCAR Вугара Шарифова.