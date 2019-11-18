Оппозиция Грузии объявила «войну замков»

Депутат от бывшей правящей в Грузии партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе в знак протеста закрыл на замок зал пленарных заседаний парламента, объявив при этом, что его фракция бойкотирует работу законодательного органа.

«Хотите войну замков? Вы ее получите!» - приводит слова Гоциридзе Sputnik Грузия.

Отметим, что вечером 17 ноября участники протеста начали блокировать входы в парламент. Они повесили на ворота замки, а неподалеку на проезжей части поставили палатки и воздвигли баррикады. Несмотря на призывы не мешать работе парламента, они отказались расходиться. Накануне их вытеснили силами спецназа. Акция протеста возобновится у парламента Грузии в 19:00. Лидеры оппозиционных партий и молодежного движения «Стыдно» планируют продолжить пикет.