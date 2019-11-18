Ульвия Худиева, Инара Рафикгызы, собкоры 17:57

Репортерская группа haqqin.az вновь отправилась в Балаханы, где, как и в других бакинских пригородных поселках и селах, по поручению президента Ильхама Алиева начата реализация масштабных проектов по перестройке и благоустройству. В поселке Балаханы прокладываются новые дороги, проводятся канализационные, водопроводные и телефонные коммуникации, капитально ремонтируются жилые здания, озеленяются улицы и площади. Одновременно с этим в Балаханы начаты работы по реконструкции памятников старины, в том числе самой большой мечети поселка и древнего кладбища.

Восстанавливают мечеть и многовековое кладбище. Местные жители рассказали, что долгие годы на оба эти очень важных для каждого населенного пункта в Азербайджане объекта местные власти не обращали никакого внимания и им грозило разрушение. Так, полностью прогнила крыша мечети, а кладбище больше напоминало свалку, чем место погребения людей. Между тем кладбище в Балаханы, расположенное на окраине поселка на скале, по своему историческому значению ничем не уступает другим здешним памятникам старины. Балаханцы утверждают, что там до сих пор сохранились имеющие неоценимое для истории страны значение древние кувшинные погребения. «За последние годы кладбище разрослось, и чем оно становилось больше – тем больше прибавлялось проблем. Так, полностью разрушился кирпичный забор кладбища, а старые могилы смешались с новыми», - говорит наш проводник. Но сейчас оставшиеся фрагменты старого забора сносятся и вместо них строители возводят новое ограждение. Грунтовая дорога, ведущая к кладбищу, уже засыпана щебнем. На самом кладбище, находящемся на возвышенности, строятся новые лестницы, чтобы было удобнее пониматься к могилам на верху холма. А после приведения в порядок самих могил, вокруг них высаживаются деревья и цветы.

«Весной и осенью здесь грязь была по колено, а сейчас дорога уже покрыта щебнем, построены лестницы. Строители, спасибо им огромное, очень нам помогли с благоустройством кладбища», - говорит местный житель, который помогал работавшим здесь строителям. На этом кладбище находятся гробницы Шейха Шакира, похороненного в 1427 году, и Гаджи Шахлы, дата захоронения которой еще древнее - 1385 год. Как утверждают исторические источники, зодчим гробницы Гаджи Шахлы был знаменитый Ариф бин устад Муса Джибал. А главной исторической ценностью поселка Балаханы считается гробница Шакира Ага, расположенная неподалеку. На входе в гробницу высечена надпись, которая гласит, что она построена в 831 году хиджры, то есть в современном летоисчислении – в 1428 году. Жителей поселка очень беспокоило то, что эта гробница, представляющая собой ценность в архитектурном и историческом плане, разрушалась из-за отсутствия ухода за ней. Но сейчас все древние погребения в поселке Балаханы уже отреставрированы. Внимания всех, посетивших эти места впервые, привлекают следы от пуль на стенах гробниц Шейха Шакира и Гаджи Шахлы. Проводник объяснил, что это следы преступлений армянских отрядов, которые они совершили в Балаханы против азербайджанцев в 1905 году. «Наши деды рассказывали о боях, которые здесь шли. Эти отметины на стенах с тех времен», - говорит проводник. Весть о том, что мечеть «Джума» в их поселке в ближайшее время будет полностью восстановлена, очень обрадовала балаханцев. Местный житель Гасан Гусейнов сообщил, что мечеть издревле была здесь главным храмом и все торжественные богослужения и ритуальные отправления всегда проходили здесь.