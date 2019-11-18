Умер брат президента Арабских Эмиратов
В ОАЭ объявлен трехдневный траур в связи с кончиной брата президента Эмиратов шейха Халифы бен Заеда Аль-Нахайана - шейха Султана бен Заеда Аль-Нахайана, пишет издание Русские Эмираты.
В течение трех дней флаги в стране будут приспущены. Правители всех эмиратов выразили свои соболезнования.
Шейх Султан бен Заед Аль-Нахайан родился в 1955 году. Получил образование в школе Миллфилд в Сомерсете (Англия), выпускник Королевской военной академии Сандхерст. Ранее занимал пост вице-премьера, затем был назначен представителем президента. На этом посту пробыл до самой смерти.