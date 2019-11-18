Накопи мили с роумингом Azercell

Провайдер цифровых решений и лидер рынка мобильной связи страны Azercell совместно с ведущим корпоративным банком Азербайджана PASHA Bank предлагает своим абонентам уникальную возможность заработать дополнительные мили в рамках услуги роуминга. Так, с 1 ноября по 31 января 2020 года за каждый потраченный 1AZN на мобильные расходы в роуминге зачисляются 5 миль на баланс карты Miles&Smiles от PASHA Bank.

Также, активировав один из интернет-роуминг пакетов до 31 января 2020 года во время поездок за рубеж, абоненты Azercell смогут неограниченно переписываться по WhatsApp.

Следует подчеркнуть, что интернет-роуминг пакеты Azercell действительны в сетях более чем 80 операторов, функционирующих в 54 странах мира. Застрахуйтесь от непредвиденных расходов, выбрав один из 4-х Интернет-Роуминг пакетов от Azercell.

Более подробную информацию о карте Miles&Smiles PASHA Bank можно найти на сайте https://miles.pashabank.az/ru

Для дополнительной информации об Интернет-Роуминг пакетах Azercell, пожалуйста, перейдите по ссылке https://www.azercell.com/ru/personal/roaming/internetroaming/