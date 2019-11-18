Посол США об интересе Вашингтона к Азербайджану

Продажа американскими компаниями Chevron и ExxonMobil своей доли в блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) не уменьшает интереса Вашингтона к Азербайджану, сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, передает Report.

«Я не считаю это уменьшением интереса Вашингтона к Азербайджану. Более 25 лет сотрудничества в области энергетики – один из важных моментов сотрудничества двух стран. Что касается компаний, то они свободны в своем выборе и участии в каких-либо рынках в силу своих интересов», - сказал посол, отвечая на вопрос об энергетическом сотрудничестве двух стран, подчеркнув при этом, что США поддержали строительство Южного газового коридора.

Посол США также отметил, что ЮГК является гарантом обеспечения энергобезопасности Европы.

В декабре 2018 года американские компании Chevron и ExxonMobil приняли решение продать свои доли в АЧГ в азербайджанском секторе Каспия. В ноябре 2019 года венгерская компания MOL выкупила долю компании Chevron в АЧГ (9,57%) и BTC (8,9%).