Делегация ВР на переговорах с Сафаром Мехтиевым

Поприветствовав гостей глава Госкомитета сказал, что удовлетворен состоянием связей таможенных органов с компанией ВР.

Сегодня глава Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант Сафар Мхтиев принял делегацию компании ВР, возглавляемую генеральным директором компании по налоговым вопросам Ян Льенс, сообщает сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК.

Глава Госкомитета, рассказав гостям о ряде инновационных реформ, осуществленных в последние годы в таможенной сфере под руководством президента Ильхама Алиева, сказал, что внедренные новшества создали условия для быстрой, упрощенной и безопасной международной торговли, упрощения таможенных процедур и обеспечения удовлетворенности граждан. Глава Госкомитета сказал, что таможенные органы улучшили бизнес-среду, упростили процесс перехода границы, обеспечили быструю торговлю и отметил, что все эти достижения были достигнуты благодаря использованию информационных технологий.

Рассказав гостям о результатах проведенных реформ, Сафар Мехтиев сказал, что за последние два года таможенные органы дополнительно внесли в госбюджет около 2 миллиардов манатов.

Глава Госкомитета сказал, что одним из самых больших успехов таможенных органов Азербайджана стала успешная борьба с контрабандой, особенно с контрабандой наркотиков. Так, за последние два года были изъяты из незаконного оборота около 2 тонн наркотиков, которые транзитом через Азербайджан направлялись в Европу.

Затем Сафар Мехтиев рассказал о том, что в результате последних реформ Азербайджан может вести зеркальную статистику с любой страной, и отметил важность надлежащего межгосударственного товарооборота и обмена первичной информацией.

Рассказав о внедрении системы «Зеленый коридор», председатель Госкомитета сказал, что пропускная система «Зеленый коридор» сыграла важную роль в улучшении предпринимательской среды, обеспечении прозрачности и повышении экспортного потенциала страны, способствовала ускоренному и беспрепятственному проведению экспортно-импортных операций, упрощению торговли, обеспечению безопасности в цепочке поставок и торговли, снижению до минимума контактов между гражданами и чиновниками и способствовала приобретению новых надежных партнеров.

Было отмечено, что доля импортно-экспортных операций, осуществляемых посредством системы «Зеленый коридор», которая внедрена 1-го февраля текущего года, неуклонно растет.

Поблагодарив главу Госкомитета за теплую встречу, генеральный директор компании ВР по налоговым вопросам Ян Льенс сказала, что высоко оценивает непосредственные связи компании с ГТК и взаимное сотрудничество.

Коснувшись роли таможенных органов в крупномасштабных проектах, осуществляемых компанией, гендиректор ВР сказала, что высоко оценивает проведенные реформы и прозрачность в таможенной сфере.

На встрече был проведен обмен мнениями вокруг вопросов, вызывающих взаимный интерес.