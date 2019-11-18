Эрл Литценбергер: Вопрос Карабаха важен США

США крайне заинтересованы в урегулировании нагорно- карабах ского конфликта, сказал посол США Эрл Литценбергер во время прямого подключения в Facebook, отвечая на вопрос пользователя соцсетей: "Если позиция США по нагорно- карабах скому вопросу справедлива, то почему США не вводят санкции против Армении, а наоборот, оказывают стране-агрессору финансовую помощь?"

"Уверяю вас, что вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта имеет важное значение для США. Также отмечу, что я обсуждаю эту тему при каждой своей встрече. США являются одними из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и в этой связи США сотрудничают с обеими сторонами, выражают свою приверженность выполнению обязательств по поиску путей мирного урегулирования конфликта", передает Report.

Он подчеркнул, что усилия США основываются на принципах Заключительного Хельсинкского акта.

"Хочу вновь отметить, что США очень заинтересованы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Вместо того, чтобы вводить санкции, предпочитаем работать с обеими сторонами для того, чтобы наладить контакт между ними и в итоге найти пути решения этого конфликта", - заключил американский дипломат.