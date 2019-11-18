Нефть продолжает дорожать

Цена нефтяной корзины ОПЕК повысилась в понедельник, 18 ноября, на $0,32 - до $63,44 за баррель, с $63,12 за баррель в предыдущий торговый день (пятница, 15 ноября), после роста с минувшего четверга на $0,12 и на $0,52 со среды. Такие данные представлены сегодня на сайте картеля.

Напомним, что историческим максимумом для «корзины» картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года.

Нефтяная корзина» ОПЕК — это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 14 стран картеля (Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эквадор и Экваториальная Гвинея).

Тем временем мировые цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем во вторник снижались вторую сессию подряд. Так, по состоянию 15:15 январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,57, до $61,87 за баррель, декабрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,55 до $56,50 за баррель, отмечает «Финмаркет».