Лукашенко: "Журналисты написали, что я умираю в ОАЭ"

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что во время недавнего пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) совершал утренние пробежки на 15 километров. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, находясь в ОАЭ, он усиленно тренировался, чтобы понять, каково белорусским легкоатлетам было на чемпионате мира, который проходил в Катаре.

«Дышать нечем, жара несусветная. Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка — уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю: выдержу или не выдержу. Правда, написали, что я там умираю», — описал он свои ощущения.