Посол США об азербайджанских министрах, учившихся в Америке

«Некоторые из новоназначенных членов правительства Азербайджана получили американское образование, что, считаю, послужит во благо стране". Как сообщает Report, об этом посол США Эрл Литценбергер заявил во время прямого подключения в Facebook, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

"Президент Алиев не раз заявлял о необходимости повышения уровня прозрачности, борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства закона во имя будущего Азербайджана. Это процесс, требующий продолжительных и сильных реформ. Надеюсь, что буду иметь возможность встретиться с новоназначенными членами правительства и обсудить с ними имплементацию реформ. И я очень рад, что люди, получившие образование в США, представлены в правительстве Азербайджана", - сказал он.

Он также отметил, что "образование в США открывает для них уникальные перспективы, с этой точки зрения они смогут лучше справляться с вызовами и стараться обеспечить лучшее будущее для Азербайджана".